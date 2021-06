"Etant", l’installation de la jeune Bruxelloise Esther Denis, à La Villette à Paris

Esther Denis a grandi dans un univers artistique. A 8 ans, elle fait partie du cœur de la Monnaie et prend des cours de harpe. Après divers stages dans des théâtres, à 17 ans elle entre à la Cambre, et poursuit sa formation aux Arts Déco à Paris où elle est sélectionnée parmi plus de 200 candidats venus du monde entier.