Et si on se faisait une expo ? - ZOO au MIMA à Bruxelles

Avec ZOO, sa nouvelle expo, le MIMA nous offre une nouvelle plongée dans l'art contemporain et la pop culture. Et dans son acronyme, le i de Iconoclast n'aura sans doute jamais été aussi bien représenté. Cette promenade au ZOO nous parle d'anthropomorphisme. Que disent de nous ces bestioles qui nous ressemblent ? Onze artistes internationaux issus de disciplines différentes comme le graffiti, la peinture, l'animation, la pub ou le skateboard commentent, pour la plupart, les travers de nos sociétés. L'influence du dessin animé, de la publicité et de la bd est manifeste et amène une dose d'humour et d'ironie faussement bon enfant. Un parcours festif et ultra-pop qui ravira les plus jeunes et interpellera les plus grands.

10 images Todd James © MIMA Museum 2020

Avec son char gonflable qui devrait plaire aux enfants malgré son sourire en coin et son nez de clown rouge sang, l'américain Todd James attaque de front le complexe militaro-industriel. Dans son tableau "Momy i want to be good now", il ironise sur les guerres entamées pour l'accès au pétrole.

10 images Pablo Dalas © MIMA Museum 2020 Pablo Dalas © xavier Ess -RTBF 2020

Pablo Dalas, plasticien et tatoueur, travaille sur l‘esthétique des films d’animation anciens. Il déforme le sujet de ses dessins avec une illusion de mouvement rapide ( le smears dans le jargon de l'animation). La répétition exagérée de l'effet donne un caractère cauchemardesque à cet univers enfantin. Steven Harrington, lui aussi reprend l'image du chien mais c'est pour se mettre lui-même en scène. Voilà l'artiste en cousin de Pluto, ébahi et naïf, dans une sorte d'introspection sur son statut, sa place et la valeur de son oeuvre. L'artiste a un travail artistique et commercial. "Steven Harrington" est une marque artistique qui se diffuse à travers tous les médias possible.

10 images Steven Harrington © MIMA Museum 2020

10 images Série Steven Harrington pour Coca-Cola © nfgraphics

Elge Zvirblyte, artiste lithuanienne, a créé spécialement pour cette expo une installation en forme de labyrinthe pop qu'elle a nommé "le temple de la transmutation".

" L’anthropomorphisme c’est bouger d’une forme vers une autre et combiner les deux : l’homme et l’animal, le masculin et le féminin, la vie et la mort. Rassembler ces thèmes universels "

Les courbes voluptueuses des dessins de femmes tout comme la figure récurrente du tigre et son énergie "sauvage", nous emmènent dans une sorte de rite initiatique dionysiaque où la recherche du plaisir, ici féminin, est source de la vitalité.

10 images Elge Zvirbyte © MIMA Museum 2020

10 images Elge Zvirblyte © Xavier Ess - RTBF 2020

Informations pratiques "ZOO" jusqu'au 30 août. au MIMA (39-41 Quai du Hainaut, 1080 Bruxelles) Du mercredi au dimanche. Enfants de 6 à 12ans : 3€

10 images Marti Sawe © Xavier Ess RTBF 2020