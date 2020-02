Et si on se faisait une expo ? Bye Bye Future ! au Musée royal de Mariemont

Voilà l'expo idéale pour en prendre plein les yeux... et plein le cerveau si on veut creuser le propos. "Bye Bye Future ! L'art de voyager dans le temps" ce sont 100 artistes qui ont imaginé le futur, rêvé à des cités utopiques ou réécrit le passé : des aller-retour dans le temps et l'espace.

Un parcours en huit sections (prédire l'avenir, vestiges du présent, creat.e.u.r.e: le miroir des transgressions,effondrements...) nous emmène, comme dans un labyrinthe, à la découverte d'objets et d'oeuvres du présent et du passé. Des robots et de jeux videos jouables, des machines volantes (Panamarenko) mais aussi un manuscrit autographe de Jules Verne , un extrait de Metroplis ou Anthologie, un algorithme générateur de poèmes 2.0

-Quelle est l'idée maîtresse de Bye Bye Future ! ?

" l’idée c'est que l’homme, à partir du moment où il prend conscience de sa finitude, va essayer de la conjurer. Dès que la notion de temps commence à être conceptualisée, on va essayer de l’appréhender. On se rend compte que les notions de temps et d’espace, ce sont aussi des objets culturels. En fonction des civilisations et des cultures, on n’appréhende pas le temps et l’espace de la même manière. Et au fond ce qui nous échappe toujours et qui est aussi peut-être l’objet d’une grande angoisse, c’est le présent."

On a peur du futur, parfois on idéalise le passé, mais le présent nous échappe toujours.

"La question au cœur de l’exposition c’est comment, pour parler du présent, on n’arrête pas de faire des recadrages dans l’espace et dans le temps. C’est-à-dire qu’on met le futur dans le passé, le passé dans le futur et on voit ce que ça donne. Mais c’est toujours le présent qui ressurgit."