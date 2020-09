Eric de Kuyper en boîtes à CINEMATEK

L’exposition à CINEMATEK , la cinémathèque royale de Belgique, présente un quatuor de " peeping boxes ", des installations vidéo miniatures montrées dans des "boîtes". Elles sont toutes réalisées à la main par Eric de Kuyper et sont le résultat de sa volonté d’explorer de nouvelles formes d’expression artistique, en rupture avec le cinéma traditionnel. Il a ainsi mêlé l’art vidéo à son intérêt pour les premiers dispositifs optiques cinématographiques et la fascination qu’il avait pour les théâtres de jouets de Benjamin Pollock datant du XIXe siècle, lorsqu’il était enfant. Chaque "peeping box" repose sur l’ensemble de ses composants pour former un tout : la vidéo n’aurait pas d’impact sans son cadre, la scénographie réalisée à la main ne serait qu’une boîte à jouets vide sans la vidéo qu’elle contient.

Eric de Kuyper est un homme qui multiplie les casquettes et refuse l’assignation à une catégorie unique. Écrivain, cinéaste expérimental, critique d’art, ou encore Docteur en sémiotique de l’EHESS (Paris). Le cinéaste dont les films ont été présentés aux biennales de Venise et de Berlin mélange les disciplines artistiques. François Schuiten utilisera sa silhouette reconnaissable pour son album dessiné La théorie du grain de Sable et il écrira un scénario pour le film La Captive de Chantal Akerman.

Eric de Kuyper, Renaissance, 1992, M HKA Collection. - © Bart Vanoppen

Les quatre boîtes exposées à Cinematek – intitulées Pink Ulysses II, Peeping Box I, Swimming Pool et Renaissance – font partie d’une série d’œuvres créée en 1992 et appelée Theatrum Opticum. Chacune a sa propre scénographie et sa propre atmosphère, présentant toutes un univers miniature différent. À l’intérieur de ces boîtes, des écrans miniatures accueillent des vidéos faisant allusion au voyeurisme et à l’homoérotisme. De Kuyper a rassemblé différents types d’images, allant de la vidéo de famille à certains de ses propres longs métrages antérieurs, en passant par des fragments d’émissions de télévision et de films pornographiques. Et si certaines images sont pornographiques, elles ont été dépouillées de toute agressivité et de toute subjugation. L’artiste offre ainsi à son public un plaisir voyeuriste de manière enjouée et légère.

C’est la première fois depuis 25 ans que ces quatre boîtes sont présentées ensemble au public. Les œuvres font aujourd’hui partie de la collection du M HKA d’Anvers. Les "peeping boxes" ont été restaurées et les vidéos ont été digitalisées spécialement pour l’exposition Theatrum Opticum Revided. Elles sont à voir du 10 au 24 octobre.