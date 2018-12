EOLE, l’expo qui a le vent en poupe

L’artiste bruxellois Cimon délaisse la rue pour une exposition consacrée à l’étude des vents. Ça se passe à partir du 20 décembre.

Cimon est un artiste bruxellois, graffeur et tatoueur à l’univers mélangeant la street culture et le style old school. Pour l’exposition EOLE, abritée par Michto, Kitscheries et Joyeusetés, l’artiste s’est plongé entièrement dans l’étude des vents. Il les décline sur papier avec des techniques variées et chaque vent possède son nom : Loou, Aouro, Skiron… Ouragan, mistral, tempête, la main de Cimon dessine là où le vent la mène dans des représentations libres et étourdissantes.

“Cimon a poussé ses sprays à bout de souffle pour mettre en couleur les invisibles courants d'air qui se sont laissés encadrer pour s'exposer dans ce lieu dans le vent !”

L’exposition débutera jeudi 20 décembre par un vernissage à 18h30 et se terminera le 20 janvier.