En novembre au CID Grand-Hornu : entre galaxie, cosmos et patrimoine ferroviaire

Dès le 07 novembre, c’est le patrimoine ferroviaire qui se dévoile. Lors de visites guidées thématiques gratuites, le Grand-Hornu vous invite à découvrir ses collections, dans le cadre du programme Europalia. En plus des visites guidées, un podcast sur les conséquences sociales de l’installation du chemin de fer sera présenté, avec une balade et une conférence historique sur la thématique du rail, par l’auteur Erick Lecomte.

Pour ce mois de novembre, le programme du CID Grand-Hornu est bien rempli. De nouvelles activités sont disponibles toutes les semaines, et ce, dès cette fin de mois d’octobre avec l’ouverture de l’exposition "COSMOS ". Entre questionnements galactiques et design inspirés des univers extraterrestres, les créations artistiques se voient imprégnées d’astronomie.

Toujours autour de la thématique du cosmos et de la galaxie, les enfants sont cette fois invités à une performance un peu spéciale… La compagnie Art&faq présente le personnage d’Albin, gardien de nuit dans un musée. En deux versions suivant l’âge de vos enfants, cette performance promet des rires et de l’évasion, près des trous noirs et autres phénomènes cosmiques. Et pour finir cette soirée étincelante, le cercle d’Astronomie de l’Umons invite les participants à une séance d’observation des étoiles.

Informations pratiques

Rue Sainte-Louise 82 – 7301 Boussu