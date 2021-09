En Iran, les musées rouvrent après plus d’un an de fermeture

Les musées de Téhéran et des principales villes d’Iran ont rouvert dimanche après plus d’un an de quasi-fermeture à cause du Covid-19, a annoncé à l’AFP un haut responsable iranien.

"Les musées de Téhéran et des autres grandes villes du pays, qui ne sont plus en zone rouge, c’est-à-dire là où le risque de contacter le virus est moins élevé, ont rouvert dimanche. Les touristes et les visiteurs sont invités à s’y rendre en observant les mesures de sécurité" sanitaire, a expliqué le directeur des musées du pays, Mohammad-Réza Kargar.

"Nous sommes absolument ravis et je pense que les gens le sont aussi car ils en avaient marre de rester chez eux pendant la pandémie, et visiter les musées améliore leur humeur", a-t-il précisé, lors d’un entretien avec l’AFP à Téhéran.

"Nos collègues étaient vraiment fatigués de ne pas voir les visiteurs. Nous avons des protocoles sanitaires, bien sûr, et le nombre de visiteurs sera en fonction de l’espace de nos sites afin que le public reste sain et sauf", a-t-il dit.