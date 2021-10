En difficultés financières, le festival Burning Man se sépare de ses trésors aux enchères

Les deux institutions ont lancé en septembre "Boundless Space... The Possibilities of Burning Man", une initiative comprenant des séminaires, une exposition d'art dans les galeries new-yorkaises de Sotheby's et une vente aux enchères en ligne. Cette dernière contient plus de 180 œuvres créées par 170 artistes appartenant au réseau mondial de Burning Man. Parmi elles se trouvent des sculptures, des véhicules avant-gardistes et des structures emblématiques de Burning Man.

Jusqu'au 8 octobre, les collectionneurs peuvent tenter d'acquérir une Cadillac Deville transformée en bolide futuriste par l'Américain David Best, estimée entre 30.000 dollars et 50.000 dollars ; ou encore une sculpture d'un poulpe mécanique de Duane Flatmo, estimée entre 35.000 dollars et 45.000 dollars.

Ils peuvent aussi enchérir sur plusieurs NFT. On retrouve parmi eux "Freedom 1+1" de Blond:ish et de Knownfor, estimé entre 15.000 dollars et 20.000 dollars ; et "Ascension" de Peter Ruprecht, estimé entre 150.000 dollars et 155.000 dollars.