Elvis, Hendrix, The Rolling Stones : leurs instruments culte exposés à New York

Play It Loud: Instruments of Rock and Roll - 04/04/2019 Watch a preview of the exhibition Play It Loud: Instruments of Rock and Roll, on view at The Met Fifth Avenue from April 8 through October 1, 2019. Featuring Keith Richards's 1957 Les Paul Custom (serial no. 7 7277), hand painted by Keith Richards, 1967 Subscribe for new content from the Met: https://www.youtube.com/user/metmuseum?sub_confirmation=1 Exhibition Overview: https://www.metmuseum.org/exhibitions/listings/2019/play-it-loud #art #themet #themetropolitanmuseumofart #museum #MetRockandRoll #keithrichards #therollingstones Photographs and footage courtesy of: BBC Motion Gallery Editorial / BBC Archive CBS Photo Archive / Getty Images Caiafilm Rob Cousins / Alamy Stock Photo Tony Evans / Getty Images Everett Collection Inc. / Alamy Stock Photo David Gahr / Getty Images Gonzales Photo / Alamy Stock Photo Larry Marano / Getty Images Kevin Mazur / WireImage Frank Micelotta / Getty Images Steve Miller Tim Mosenfelder / Getty Images Alice Ochs / Michael Ochs Archives / Getty Images Michael Ochs Archives / Getty Images PA Images / Alamy Stock Photo Pictorial Press Ltd. / Alamy Stock Photo © Kate Simon Peter Timm / Ullstein Bild via Getty Images © 2019 The Metropolitan Museum of Art