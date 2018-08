Electric Ritual de Todd James à Alice Gallery

La galerie bruxelloise propose une nouvelle exposition consacrée à l’artiste américain reconnu dans le monde entier.

Très jeune, Todd James graffait dans le métro new-yorkais. Son pseudonyme se résumait alors au cinq lettres REAS. Depuis, l’artiste américain est exposé dans de grandes galeries et musées comme le Tate Liverpool ou l’Institut des Arts Contemporains de Philadelphie. Il a aussi co-créé la Street Market Exhibition à New York, qui a été sélectionné à la Biennale de Venise en 2001 et a participé à l’expo Beautiful Losers. Que de chemin parcouru pour le petit gars du métro de NYC, qui habite toujours dans sa ville de coeur.

Sa patte artistique est très colorée, pop, et ses personnages sont proches des cartoons de son enfance. Todd revendique des influences diverses et a notamment puisé dans l’expressionnisme américain. Il est à l’origine du logo Brooklyn Dust Elephant pour les Beastie Boys créé en 1987. L’artiste collabore avec de nombreux shows tv, groupes de musique etc pour créer des visuels percutants. Alice Gallery à Bruxelles, lui consacre une exposition à la rentrée, qui court jusque fin octobre, l’occasion de découvrir l’univers d’un artiste significatif, biberonné à la pop culture US.