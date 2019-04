"Eclats du verre", au Musée des Arts Décoratifs et au TreM.a à Namur jusqu'au 6 octobre

"Eclats du verre", c’est une expo à découvrir au Musée des Arts Décoratifs et au Trema à Namur.

Les lieux accueillent avec harmonie ce patrimoine verrier du 18ème et 19ème siècle, grandes tables d’éléments de verre : compotiers, corbeilles à pain, confituriers, verres à eau et carafes, produites à Namur dans les entreprises verrières de Zoude et de Vonêche, florissantes, qui exportent jusqu’au Indes. Des objets qui cohabitent avec des oeuvres contemporaines, d'artistes issus des écoles d'art, ou de maîtres de renommée internationale, comme Bernard Tirtiaux ou Grzegorz Gurgull.

Des objets qui se sont perdus au fil du temps, mais que l’on pourrait revoir sur nos tables, puisque l’air du temps et la volonté des jeunes notamment, nous remettent dans un concept de durable et de non jetable.

Fabrice Gillot conservateur du Musée des Arts Déco au micro de Christine Pinchart…