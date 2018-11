Eat My Paper : auto-édition et fanzines

Le cinquième salon dédié à l’art de la petite édition investit à nouveau le Recyclart pour deux jours les 1er et 2 décembre.

Depuis son lancement, Eat My Paper s’est donné comme mission de devenir la vitrine de l’auto et la micro-édition à Bruxelles et a réussi à s’implanter petit à petit dans le paysage culturel. Donner la chance à des petits éditeurs ou des artistes indépendants d’exposer leurs créations est la vocation première du salon. Il encourage de ce fait la création libre et des actes militants. La magie d’Eat My Paper est aussi l’effervescence qui s’y crée puisque durant le salon, des connexions peuvent se créer entre collectifs, relieurs, artistes, petits éditeurs et visiteurs dans une atmosphère conviviale.

Pour agrémenter ces deux jours autour de l’édition, des expositions seront proposées par ZINES OF THE ZONE et La Petite Fanzinothèque Belge ainsi qu’un atelier de découverte de la sérigraphie photographique en bichromie par Bichel - editions et Chromodrome. Des lancements de livres seront annoncés par BANDE De et Thibault Tourmente et un concert de Pink Room sera prévu le 1er décembre.

Liste des artistes et maisons d’éditions présents sur place :

Alex Chevalier www.alexchevalier.tumblr.com/editions

Antonio Saiz Jimenez www.instagram.com/antonio_jimenez_saiz

BANDE De www.bandedeedition.com

Bebe Books www.bebebooks.tumblr.com

Bichel - editions www.bichel.be

Bleu Velours

Bulk_artbooks www.bulkartbooks.org

Dautzenberg Press www.dautzenberg-press.com

Editions Abstraite www.editionsabstraites.tumblr.com

Filtreditions www.instagram.com/filtreditions

force de vente www.forcedevente.tumblr.com

Jean Guichon www.jeanguichon.com/

Katherine Longly www.katherine-longly.net

Le Mot : Lame www.mot-lame.com

Macaronibook www.instagram.com/macaronibook

Mékanik copulaire www.cargocollective.com/mekanikcopulaire

Objet Papier www.objetpapier.fr

Spectre éditions www.instagram.com/spectre.editions/

The Pink House www.the-pink-house.wixsite.com/pinkhouse

Thibault Tourmente www.instagram.com/thibault_tourmente_