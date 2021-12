"Eastory through their eyes", une des deux nouvelles expositions du Bastogne War Museum

Le mois de décembre rime, à Bastogne, avec la commémoration de la Bataille des Ardennes. Celle-ci se soldait, à l’hiver 1944, par une victoire des Alliés sur une offensive allemande, dans la région du Luxembourg. Pour célébrer ce souvenir, le Bastogne War Museum inaugure deux nouvelles expositions temporaires et gratuites dans son Bistrot de la Paix : Eastory through their eyes, ainsi qu’une rétrospective des caricatures de l’artiste René Miessen, dit Bellor.

L’exposition itinérante Eastory through their eyes choisira donc Bastogne comme premier arrêt, avant la République tchèque, la Pologne et l’Allemagne. Cette exposition est un produit de la fondation LRE Foundation, qui a pour objectif la valorisation et la préservation de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. On y découvre l’histoire de dix hommes et femmes qui ont vécu en pleine Seconde Guerre mondiale. La relation entre l’Europe de l’Est et l’Europe de l’Ouest après la guerre est également évoquée, aux travers de témoignages d’anciens vétérans ou d’autres témoins, malgré eux, de ces conflits.