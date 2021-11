E/Motion.Mode en transition au Musée de la Mode d'Anvers

La mode a-t-elle des choses à nous dire? Les stylistes vivent-ils/elles avec leur temps? E/Motion.Mode en transition, l'exposition de réouverture du MoMu (Musée de la Mode d'Anvers) retrace les changements sociaux, politiques et psychologiques des trois dernières décennies et révèle comment la mode est depuis les années 90 en dialogue constant avec les grands mouvements de la société. Une exposition prestigieuse qui mêle mode, art, photographie et video. A voir jusqu'au 23 janvier 2022.

9 images E/Motion.Mode en transition - MOMU 2021 © Matthias De Boeck

Si la mode est d'abord affaire d'émotion, comme le souligne le titre de l'exposition, on est comblé par E/Motion, tant les grands courants de société sont traités de manières différentes: avec subtilité, ironie ou même militantisme. Pourtant certains thèmes des trente dernières années ne sont pas légers : crise économique, épidémie, attentats... L’évolution des canons de la beauté, l’identité, la représentation sont des questions plus classiques de la discipline. L'exposition fait, évidemment, la part belle aux stylistes, mais intègre aussi le travail de plasticiens et de photographes. Une expo à faire rêver les fashionistas; attention namedropping : Helmut Lang, Walter Van Beirendonck, Alexander McQueen, Martin Margiela, Hussein Chalayan, John Galliano, Raf Simons, Versace, Phoebe Philo, Demna Gvasalia, Molly Goddard, Simone Rocha, BOTTER, Pyer Moss, Minju Kim, Kenneth Ize, Ester Manas, Supriya Lele, Marine Serre. Et les artistes : Jenny Holzer, Wolfgang Tillmans, Nick Knight, Cindy Sherman, Sho Shibuya, Steven Meisel, Jackie Nickerson, David Sims, Juergen Teller, Barbara Kruger,…

9 images Raf Simons - illustration du thème DRUGS - E/Motion.Mode en transition MOMU 2021 © Tous droits réservés

Focus sur les années 90 Drogues, virus, attentats du 11 septembre 2001, récession économique... les années 90 sont tumultueuses et la mode s'en inspire largement. Au chapitre DRUGS - l'expo chronologique s'articule autour de mots-clés - on évoque le look Heroïn Chic. "Magazines de mode et podiums de défilés présentent des mannequins efflanqués au maquillage coulant et aux expressions droguées" peut-on lire. Une iconographie qui a fait "couler beaucoup d'encre". Les années 2000 feront place au corps tonique et bronzé. VIRUS Les diverses épidémies des trente dernières années - HIV, Sras, Ebola, Covid-19 - ont aussi nourri la peur de la maladie et de la mort. Martin Margiela crée des t-shirts pour encourager un dialogue ouvert sur le sida, Walter Van Beirendonck présente des messages de prévention sur ses vêtements et crée des vêtements en caoutchouc comme protection. Avec la pandémie de Covid-19, le masque s’impose comme symbole.

9 images Martin Margiela, t-shirt pour encourager un dialogue ouvert sur le sida - E/Motion.Mode en transition MOMU 2021 © Xavier Ess

9 images Marine Serre, 2020-2021 E/Motion.Mode en transition – MOMU 2021 © Tous droits réservés

New Era Les attentats du 11 sept 2001 marquent le début d'une ère nouvelle. Les stylistes s'approprient les vêtements militaires et le camouflage. Certaines collections du printemps-été 2002 ont été considérées comme inappropriées et insensibles à l’aune de ce récent traumatisme, comme la collection aestheticterrorists de Walter Van Beirendonck. L'avènement des nouvelles technologies dans les années 2000 sera un autre source d'inspiration pour les stylistes.

9 images Walter Van Beirendonck, collection aestheticterrorists E/Motion.Mode en transition – MOMU 2021 © Stany Dederen

E/Motion.Mode en transition porte aussi une réflexion sur l'avenir de la mode, son impact sur le réchauffement climatique ( la mode émet 8% des gaz à effets de serre. Deuxième industrie la plus polluante après les hydrocarbures ) avec le règne de la fast fashion et aujourd'hui les achats en ligne. La décolonisation de la mode est un autre enjeu: les stylistes se sont toujours inspirés de cultures différentes, sans créditer leurs sources. Cette appropriation culturelle " muette " est contrebalancée aujourd'hui par de jeunes stylistes qui prônent l’inclusivité dans la mode et "utilisent leurs collections comme de puissantes plateformes d’activisme." peut-on lire dans l’expo. E/Motion.Mode en transition se révèle être une exposition luxuriante (le minimalisme est peut présent) et luxueuse, mais plus sérieuse et lourde de sens que l'image d'un monde de la mode futile qu'on aurait à priori.

9 images E/Motion.Mode en transition – MOMU 2021 © Matthias De Boeck

En pratique : E/Motion.Mode en transition jusqu'au 23.01.2022 MOMU (mode museum Antwerpen) Nationalestraat 28 - 2000 Anvers