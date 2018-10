E² Expo : “Tératogène” de Noémie Barsolle

Les monstres de l’artiste Noémie Barsolle investissent les nouveaux locaux de la Galerie Sterput, à partir du 8 novembre.

L’univers de Noémie Barsolle est inquiétant et angoissant, il est fait de petits détails sordides et de ramifications de l’esprit. L’artiste française basée en Belgique va voir du côté des monstres et des rêves pour enfanter cette atmosphère sombre et intérieure. Sterput et l’asbl E² la reçoivent pour une exposition dans les nouveaux locaux de la galerie, désormais située rue de Laeken.

Née en 1981 à Paris, Noémie Barsolle a étudié à l’école Olivier de Serres avant de rejoindre la Belgique. Elle a publié un ouvrage chez United Dead Artists et auto-édite ses propres fanzines “Saignante” et “Snack Fatal” faits de bande-dessinées, dessins d’elle-même et d’invités. Noémie Barsolle a longtemps navigué entre les jobs alimentaires pour pouvoir continuer à exercer sa vocation artistique. Désormais elle travaille dans le social en plus de son occupation artistique et ses obligations maternelles.

Noémie Barsolle viendra inaugurer les nouveau locaux de la Galerie Sterput avec l’exposition “Teratogène”. Le terme désigne les malformations et défauts créés de façon intra-utérine. Elle explore un scénario catastrophique et apocalyptique dans lequel des monstres viennent fertiliser des femmes apeurées. Dans des forêts angoissantes, celles-ci voient en elles grandir ces inhumanités, tels des petits aliens dévorant leur intérieur. Ces êtres repoussants n’ont qu’un but, investir le monde et coloniser l’humanité.