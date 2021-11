Durant la COP26, le monde de l'art s'empare de la cause environnementale

Les périodes de confinement ont subitement mis tout l'écosystème du monde de l'art à l'arrêt. Les foires et les galeries se sont tournées vers les OVR, Online Viewing Rooms, pour atteindre leur public. Et en définitive, c'est un public bien plus large et plus jeune qui s'est intéressé à l'art. Cette réalité a réveillé les consciences. L'empreinte carbone est devenue une véritable préoccupation pour les artistes et les professionnels du milieu. Beaucoup d'entre eux décident de se saisir de cette question à l'occasion de la 26e conférence mondiale sur le climat (COP26), qui se tient jusqu'au 12 novembre à Glasgow.

Olafur Eliason et la lampe solaire Little Sun © littlesun

Olafur Eliasson en première ligne

C'est le cas de l'artiste islando-danois Olafur Eliasson qui a fondé Little Sun en 2012, une organisation à but non lucratif qui agit pour fournir une énergie propre abordable en Afrique et inspirer les gens à agir pour le climat à l'échelle mondiale. Selon Art Newspaper, il présentera prochainement un film avec le militant écologique sud-africain Kumi Naidoo sur la façon dont les mondes de l'art et de l'activisme peuvent œuvrer ensemble pour enrayer la crise climatique. "Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'un regard neuf sur les vieux problèmes - des problèmes que notre génération n'a pas été en mesure d'aborder avec l'intensité et l'urgence nécessaires", a déclaré Naidoo à la revue spécialisée.

L'artiste new-yorkaise Mary Ellen Carroll a installé une œuvre monumentale en néon sur le toit d'un bâtiment du centre-ville. Intitulée Indestructible Language, l'installation consiste en la phrase suivante : "It Is Green Thinks Nature Even In The Dark". Les derniers mots de la phrase, "in the dark", "interroge la décision du spectateur de choisir de s'engager ou d'ignorer le problème" déclare l'artiste à Art Newspaper.