Dubaï Expo 2020 attend des millions de visiteurs au plus grand événement depuis la pandémie

Avec la grandiloquence propre à l’émirat de Dubaï, son dirigeant, le cheikh Mohammed ben Rachid Al-Maktoum a promis l’exposition universelle "la plus exceptionnelle de l’histoire" .

Alors que les autorités japonaises avaient banni le public pour ses Jeux olympiques de Tokyo, Dubaï ouvre grand ses portes aux touristes étrangers qui devront porter des masques et respecter une distanciation sociale. Les visiteurs devront avoir été vaccinés ou disposer d’un test PCR négatif.

L’Expo 2020 promet aussi d’être l’événement le plus grand jamais vu dans le Moyen-Orient , Dubaï espère accueillir 25 millions de visiteurs .

La première Exposition universelle avait été tenue à Londres en 1851 au Crystal Palace , une structure construite pour l’occasion. Et à Bruxelles, l’exposition de 1958 avait dévoilé l’Atomium.

Après la cérémonie d’ouverture, qui se tiendra jeudi en présence des membres de la famille royale, l’Expo 2020 promet de dévoiler merveilles architecturales et innovations technologiques dans ses nombreux pavillons , représentant plus de 190 pays .

Dubaï s’apprête à accueillir des millions de visiteurs à partir de vendredi, jour de lancement de la première Exposition universelle organisée au Moyen-Orient, plus grand événement à l’échelle mondiale depuis le début de la pandémie de Covid-19.

L’Expo 2020 est l’une des grandes ambitions de Dubaï, qui enchaîne les records pour attirer les regards et les touristes, comme avec sa plus haute tour du monde, Burj Khalifa, haute de 828 mètres.

"Avec l’Expo 2020, est-ce que Burj Khalifa deviendra la nouvelle Tour Eiffel ?", s’interroge le journal anglophone émirati The National.

"L’essence des expositions universelles a toujours été de livrer un spectacle mondial et les Emirats sont bien placés pour faire cela", peut-on lire dans une tribune de ce journal.

Grâce au délai offert par la pandémie, les Emirats pourront fêter le 2 décembre, en pleine Expo 2020, le 50e anniversaire de la création de cette fédération de sept émirats, dont font partie Dubaï et la capitale Abou Dhabi.

Parmi les attractions attendues : les Harlem Globetrotters et un robot panda chinois. Les amateurs de voyages futuristes pourront visiter une cabine Hyperloop tandis que les passionnés d’histoire auront l’occasion de voir un ancien sarcophage dans le pavillon égyptien.