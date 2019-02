Double-expo BRUT & Enfants modèles

Le cinéma Palace organise deux expositions conjointes en ces murs dans le cadre du festival “Là, faites du cinéma”. Le vernissage se déroulera le 28 février.

Le projet “Brut” a été réalisé par les artistes du Créahm-Bruxelles avec l’équipe Zorobabel. Ils donnent la possibilité à des personnes atteintes de handicap de s’exprimer à travers des capsules animées qui font découvrir leur univers personnel et artistique. Brut est une série de capsules qui prennent donc des atours de films expérimentaux, bande-annonces, fables et contes revus et corrigés ainsi que des récits épiques.

Les artistes qui ont travaillé à Brut : Willy De Smedt, Mike Desmet, Julien Detiège, Mohamed El Mahmoudi, Gaetan Eugène, Shérazade Gharbi, Paloma Gonzales, Jessy Ilunga, Richard Moszkovitz, Kirill Patou, Nouzha Serroukh, Daniel Sterckx, Virginie Vandezande & Géraldine Vink

L’autre pendant de cette double-exposition est “Enfants Modèles”, un projet de Véronique Crosset et Lucie Duckerts-Antoine. Elles ont invité des enfants à dessiner leur portrait et réimaginer leur vie à bord d’une caravane-laboratoire “faiseuse d’images et d’histoires singulières”. De cette expérience sont nés un livre et une exposition, un assemblages de récits et d’aventures.

“Enfants modèles est un rêve, celui d’une parenthèse inattendue, d’une cité transfigurée. Enfants modèles est un portrait, celui des enfants qui se sont laissés surprendre, qui se sont prêtés aux jeux du hasard et des rencontres.”