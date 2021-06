Dinos Alive plonge Tour & Taxis dans l’époque jurassique !

Mordu de Préhistoire ? Fanatique du Triasique ? Cet été, pas besoin de Spielberg ni de machine à remonter le temps : Du 16 juin au 15 septembre, Exhibition Hub plonge Tour&Taxis dans l’époque jurassique et convie 80 dinosaures XXL à l’occasion de l’expo Dinos Alive ! Des robots animés pour les amateurs de sensations fortes, qu’ils soient petits ou grands.





" Grâce au volet immersif de l’exposition et à la VR Interactive, les visiteurs pourront littéralement toucher les dinosaures, interagir et participer activement à l’événement " s’enthousiasme déjà Mario Iacampo, CEO de Exhibition Hub, concepteur de l’exposition. Dès l’entrée, la magie opère. Dans cette première salle, le visiteur plonge soudain dans un monde où n’a jamais mis les pieds le moindre être humain, déambulant dans ce décor préhistorique au milieu de 80 dinosaures animés et sonorisés dans leur environnement. Dans la Salle 2, place à l’immersion, dans l’ambiance abyssale des fonds marins grâce à des projections à 360°. Dans ces profondeurs, les interactions seront légion grâce aux murs tactiles (via un système de rideau laser). Les visiteurs les plus intrépides trembleront à la rencontre de sujets terrifiants comme le Mosa Saurus ou l’Elasmosaurus. " Lorsque le visiteur s’approchera d’un banc de poissons projeté sur le mur, ceux-ci s’écarteront lorsqu’il essaiera de les toucher. Il verra aussi d’autres dinosaures qui viendront curieusement de l’autre bout du mur pour venir à sa rencontre " explique Quentin Pringiers, Chief Everything Officer chez Activeme.be.

Place au ludique ensuite. Dans la Salle 3 seront exposées des répliques géantes d’animaux en LEGO, se dressera un grand mur de graffiti et un circuit accueillant des courses de voitures. Puis, dans la quatrième salle, un mur interactif de dessin prolongera la magie. " Nous avons conçu une scène des plus réalistes, dans laquelle les plus petits auront l’occasion de dessiner une dizaine de dinosaures différents, lesquels prendront vie et s’animeront avec les couleurs dessinées par l’enfant ", se réjouit déjà Mario Iacampo, à la tête du projet.

