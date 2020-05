Digital Icons, l’art numérique arrive au Musée Ianchélévici à La Louvière

Avec l’événement Digital Icons (dans le cadre de la septième édition de la biennale des cultures et émergences numériques Transnumériques), le MiLL ouvre, pour la première fois, ses salles d’exposition temporaire aux arts numériques et intermédiatiques. Transcultures (Centre des cultures numériques et sonores) a conçu une manifestation autour des mutations et des traductions d’un médium à l’autre de l’image-signe, l’image-donnée, l’image/réseau.

Quel regard les artistes contemporains portent-ils sur ces " data " qui composent les icônes d’aujourd’hui et de demain, objets de vénération d’une société où le paraître devient l’être. Comment les révèlent-ils, les détournent-ils, les métamorphosent-ils ?

Ces icônes digitales nous donnent à voir et à expérimenter, de manière critique et/ou poétique, divers modes de ré/appropriation artistique de ces données (informationnelles, fictionnelles, scientifiques, technologiques, pornographiques…) qui sont au cœur de notre ère (post) numérique.

Autour de l’expo et ses œuvres d’esthétiques et de formes variées, sont proposés plusieurs événements dont Transdemo, présentation de projets multimédiatiques "in progress" (chez Transcultures, sur le site de Bois-du-Luc) et d’autres à préciser dans d’autres lieux partenaires.

Avec la participation de : art2.network (FR/BE), Stephan Balleux (BE), Lucas Bambozzi (BR), Damien Bourniquel (FR), Christophe Bruno (FR), Grégory Chatonsky (FR), Regis Cotentin (FR), Alexandra Dementieva (RU/BE), Jacques Donguy (FR), R. Luke DuBois (USA), Francesc Marti (ES/GB), Kika Nicolela (BR), Laure Prouvost (FR), Stéphanie Rolland (BE), Filip Sterckx (BE), Alain Wergifosse (BE) + Thomas Rouvillain (FR).

Commissariat artistique : Philippe Franck, Jacques Urbanska (Transcultures)

Production : Transcultures, Central avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles (arts numériques), en partenariat avec le Mill et les Pépinières européennes de Création.