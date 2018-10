"Digital Contemplation" : quand l'art numérique s'empare des vieux murs

L’Abbaye de Villers et Numeric’Arts s’allient pour proposer une exposition hybride mélangeant patrimoine et art numérique, et qui jette un pont entre les siècles. Cela se passe du 1er au 11 novembre sur le magnifique site de l’Abbaye.

Toujours dans une démarche de promotion des artistes numériques belges, l’asbl Numeric’Arts a proposé à une poignée d’entre eux d’investir un lieu chargé d’histoire et créer une exposition en plein air, qui ferait résonner les vieilles pierres, les arches et les murs à la lumière moderne. Les arts numériques s’installent donc durant une dizaine de jours dans l’Abbaye de Villers à travers les oeuvres visuels et sonores des artistes Stéphanie Laforce, Raphaël Lens, Cédric Dermience, Thomas Israël, Gauthier Keyaerts, Kika Nicola, Anna Tenta et Vincent Paesmans.

Les installations électroacoustiques et Stéphanie Laforce jouent avec l’architecture avec des élastiques tendus entre la nef et le cellier, qui deviennent des véritables instruments et encouragent à l’interactivité. Raphaël Lens souligne également la richesse sonore des lieux à travers une installation qui sert de réverbération à une musique collective. Les oeuvres de Cédric Dermience jouent sur la lumière et la perception humaine. Des photographies rétro-éclairées accompagneront le visiteur le long d’un parcours, s’allument et s’assombrissent en fonction de la proximité du spectateur. Thomas Israël proposera son interprétation du vitrail avec une oeuvre colorée jouant avec la lumière transcendantale suggérant l’élévation spirituelle et l’interrogation quant à l’abondance informative. Titans, méduses et enfers pavent les tableaux mythologiques, toiles de fond de l’univers sonore de Gauthier Keyaerts. Les cachots de l’Abbaye seront investis par Kika Nicola avec une installation en clair-obscur complétée par la comédienne Anna Tenta avec la musique de Gauthier Keyaerts. L’interactivité sera également présente avec une possibilité d’approche participative qui ouvre la réflexion à la représentation du soi et des rôles sociaux. Enfin, une oeuvre de l’artiste belge décédé en 2018, Vincent Paesmans, viendra compléter cet ensemble riche. Il s’agit d’une sorte de mandala numérique, déjà présent en 2017 dans à Corroy-le-Château, prêté par sa famille pour l’occasion. Tous ces artistes ont construit un parcours historique et numérique, une balade dans le temps peu commune à venir contempler absolument.