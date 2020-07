Deux œuvres d'art en hommage à Panamarenko inaugurées à Anvers

Deux œuvres d'art en hommage à Panamarenko ont été inaugurées dimanche à Anvers, ville natale de l'artiste.

Il s'agit d'une part d'une peinture murale réalisée sur un bâtiment situé en face de l'ancienne maison de l'artiste, Biekorfstraat, et d'autre part d'un bâtiment actuellement utilisé comme friterie, Sint-Jansplein, qui a été transfiguré en une œuvre d'art par le peintre et dessinateur anversois Werner Mannaers.

Le peintre, sculpteur, assembleur et inventeur belge Panamarenko (Henri Van Herwegen) est décédé en décembre 2019 à l'âge de 79 ans.

Panamarenko est considéré comme l'un des plus grands artistes belges du vingtième siècle. Il fut aussi ingénieur, physicien, inventeur et visionnaire. Il a ainsi fabriqué des avions, des submersibles, des autos, des tapis volants et des oiseaux, en combinant constamment l'expérimentation artistique et technologique.