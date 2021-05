Deux nouvelles expositions au MACS 22

Le Musée des Arts Contemporains de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le MACS, ouvre ce 23 mai au public les portes de deux nouvelles expositions. La première, consacrée à l’artiste américain James Welling, présente son travail photographique lié aux sites architecturaux et statuaires de l’Antiquité gréco-romaine. La deuxième exposition est une exposition de groupe cette fois : les artistes Fiona Tan, Oriol Vilanova et Daniel Turner proposent une méditation poétique et critique sur le thème des ruines.

Cento, de James Welling

C’est la pratique ancienne du "centon", l’assemblage de fragments de diverses œuvres, qui donne son nom à cette exposition, lorsqu’en 2018 au Met, James Welling prend des photographies du buste de Julia Mamaea, une impératrice romaine d’origine syrienne. Il imprime ensuite les tirages en différentes couleurs grâce au procédé de la collotypie. L’artiste est alors séduit par ce procédé, qui permet d’opérer une double remontée dans le temps : vers la statuaire polychrome de l’Antiquité mais aussi vers le noir et blanc des photolithogravure, qu’on trouve énormément dans la discipline de l’Archéologie et de ses premières missions du 19e siècle. Polychromie, teintes et nuances : la couleur est très investie dans cette exposition, interrogeant même le rapport entre le visiteur et les œuvres. L’artiste s’amuse également du lien temporel entre les techniques utilisées :