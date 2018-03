Deux mondes à part: le grand écart artistique hongkongais

Plus

La foire Art Basel de Hong Kong attire des galeries internationales et des collectionneurs aux poches bien remplies. Mais pour certains artistes de l'ancienne colonie britannique, la vie est un combat pour finir les fins de mois. L'édition hongkongaise d'Art Basel, grande foire internationale de l'art contemporain, a été lancée voici cinq ans, occasionnant divers événements culturels simultanés désormais connus sous le nom de "Art month", le mois de l'art. Mais le glamour et le tourbillon artistiques qui déferlent en mars sur Hong Kong sont à des années-lumière de la réalité vécue par des artistes confrontés à des loyers astronomiques et au manque d'espace. Jackie Chung, 36 ans, réalise des peintures murales et travaille dans un studio de 23 mètres carrés dans un immeuble industriel du quartier populaire de San Po Kong, loin de l'agitation du centre de la mégapole. L'étage a été divisé en 25 unités. A travers toute la ville, ce type de pièces cloisonnées fait office de logement du fait du coût prohibitif des loyers. Elle partage son studio avec le peintre Ray Chow, 31 ans. Ils versent 8.000 dollars hongkongais de loyer mensuel (830 euros) et le propriétaire leur a fait promettre de ne pas mettre de peinture sur les murs et le sol. Tous deux vivent avec leur famille pour faire des économies. "Ce n'est pas idéal. Après avoir emménagé (dans cet atelier) avec toutes nos oeuvres et notre matériel, il n'y avait plus de place", dit la peintre qui signe ses tableaux "Pinkhead" (Têterose) en référence à la couleur de sa chevelure.

Passion et frustration Dans la pièce bien éclairée, trônent des peintures à l'huile, des chevalets, des livres et des toiles. Jackie Chung a reçu commande de fresques murales, à exécuter sur les murs de l'ex-colonie revenue en 1997 dans le giron de la Chine. Parmi elles, un éléphant de 22 étages de haut. Mais si l'artiste travaille à grande échelle, elle s'entraîne en miniature. "Le studio est minuscule et le plafond est bas. Je ne peux peindre que sur une toile de taille moyenne", explique-t-elle à l'AFP. Pendant la journée, elle travaille comme conceptrice graphique. Elle peint le soir et les weekends. Pour une oeuvre murale d'environ quatre mètres carrés, elle touche aux alentours de 5.000 dollars hongkongais (520 euros). Ray Chow gagne lui sa vie en travaillant comme concepteur graphique en free-lance, comme enseignant et en peignant des tableaux sur commande. Il lui faut jusqu'à trois mois pour une peinture à l'huile et il en vend une ou deux par an, pour environ 10.000 dollars hongkongais pièce (1.040 euros)."C'est parfois si frustrant d'être un artiste à Hong Kong. Il faut faire plein d'autres choses pour vivre sa passion", dit-il. Pour participer à Art Basel, qui s'ouvre mardi dans un grand centre d'exposition sur le front de mer, les artistes doivent être représentés par une galerie. Cette année, des galeries iraniennes ou turques seront présentes aux côtés de galeries hongkongaises, qui comptent dans leur écurie des artistes locaux. Hung Fai, 30 ans, qui dessine à l'encre noire, est né à Hong Kong. Il est représenté par Grotto Fine Art et a exposé quatre fois à Art Basel. Pour lui, la foire est une bonne occasion de rencontrer d'autres artistes, des collectionneurs et des responsables de musées, ainsi que d'être vu par des dizaines de milliers de visiteurs.