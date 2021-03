Deux mois après l'incendie, Bozar reprend des couleurs avec une rétrospective du peintre Roger Raveel

Roger Raveel, né en 1921 à Machelen-aan-de-Leie, a étudié à l'Académie Royale des Beaux-Arts de Gand. Son style mêle l'abstrait et le figuratif. Il est connu pour ses toiles composées de carrés blancs, de couleurs très vives et de miroirs. On lui doit notamment la peinture murale intitulée "Vive la Sociale" qui surplombe l'escalator de la station de métro bruxelloise Merode. Roger Raveel aurait eu 100 ans en 2021. BOZAR lui rend hommage avec pas moins de 150 peintures, dessins et quelques charrettes... un des éléments de son langage plastique si singulier.