Deux galeries parisiennes font le pari d'une réouverture solidaire avec les jeunes artistes

Thaddaeus Ropac

La galerie Thaddaeus Ropac qui, en plus de s'installer dans le Marais, a fait le choix de s'implanter à Pantin, mettra à disposition les 2.000m² de surface d'exposition de sa galerie de l'est francilien, afin de mettre en lumière les jeunes artistes émergents et leurs galeries. Une nouvelle option solidaire qui ne sera visible que du 12 au 26 septembre 2020. La totalité des bénéfices des ventes sera versée directement aux artistes ainsi qu'à leurs galeries. "C'est une période sans précédent pour beaucoup d'entre nous, mais également éprouvant, au sein de notre communauté artistique, pour la nouvelle génération d'artistes et les jeunes galeries. En offrant notre plus grand espace d'exposition et notre infrastructure pour présenter les œuvres de 60 jeunes artistes, nous pouvons soutenir les membres de notre communauté qui en ont le plus besoin", a déclaré Thaddaeus Ropac.