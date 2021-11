Deux expositions à visiter au BPS22 jusqu'en janvier 2022

La première exposition, L’avant-dernière version de la réalité, met en lumière la collaboration des artistes Stéphanie Rollin et David Brognon. Mêlant pièces inédites et œuvres existantes, elle présente l’univers du duo en s’appuyant sur des médiums très divers (sculpture, photographie, vidéo, peinture, etc.). Les artistes s’intéressent aux expériences humaines particulières, comme "la prison, la toxicomanie, la foi religieuse, l’euthanasie, l’attente de quelque chose qui n’advient pas". L’esthétique est bien souvent sobre mais les productions du duo Rollin – Brognon témoignent cependant d’une grande force émotionnelle.