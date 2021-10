Des professeurs et universitaires français se lancent dans un projet ambitieux : un "musée du logement populaire"

Créer un musée dans un immeuble de banlieue parisienne consacré à la vie quotidienne des habitants qui y ont vécu au fil du temps : c’est l’ambitieux projet d’histoire populaire porté par un collectif de professeurs et universitaires , qui testent actuellement leur dispositif dans un HLM de Seine-Saint-Denis.

Une photo publiée par Bailleur Antin Résidence - Groupe Arcadeon montre le premier HLM (Habitation à Loyer Modéré) de France à Saint-Denis, près de Paris. © AFP or licensors

Au milieu du va-et-vient des habitants de la cage d’escalier 10 de la cité Émile-Dubois d’Aubervilliers, une modeste barre de quatre étages inaugurée en 1958, la porte rouge d’un appartement s’ouvre sur un intérieur où le temps a rembobiné jusqu’aux années 1960.

Bienvenue chez les Croisille, une famille de deux parents et trois enfants qui a réellement vécu dans cet immeuble à l’époque et dont l’Association pour un musée du logement populaire (Amulop) a reconstitué le parcours et le quotidien grâce à un vertigineux travail de recherche documentaire.