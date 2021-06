Des oeuvres de Bob Verschueren exposées tout l'été à Namur

Depuis plus de quarante ans, Bob Verschueren s'attache à établir un lien entre l'homme et la nature. Il a réalisé plus de 380 installations en Belgique et partout dans le monde. A partir de végétaux qu'il récolte, recycle et transforme, il crée des œuvres éphémères en les intégrant dans l'architecture et l'environnement des lieux investis.

► A lire aussi : Un site web pour décourvrir Namur version "street art"

Au Musée des Arts décoratifs de Namur, "La Limite" se présente sous la forme d'un cône géant dressé à partir de branchages. Place de Québec, "L'Arbre à paroles" diffuse des textes de l'épouse de l'artiste au travers de pots de fleurs ressemblant à des cloches. Du côté des Jardins du Maïeur, c'est un énorme cube en bois baptisé "La Graine" qui est apparu. On trouve aussi une oeuvre sur le balcon du bourgmestre.

"Une ronde de pots semblant déverser un tapis verdoyant investira également la place de l'Ange", ajoute le service culture de la Ville de Namur. "Bob Verschueren a baptisé cette installation 'Pow-Wow' en référence aux rituels de guérison et aux cérémonies festives des Amérindiens."