Des maquettes réalisées sur base de dessins de Leonardo da Vinci exposées à Liège

Plus de 120 maquettes réalisées sur base de dessins de Leonardo da Vinci seront exposées à Liège, du 7 février au 12 mai 2019, à l'occasion du 500e anniversaire de la mort de ce "génie de la Renaissance". Il s'agit de la plus importante collection itinérante au monde, ont indiqué mardi Jean-Christophe Hubert et Vincent Damseaux, les organisateurs.

Cette exposition, intitulée "Leonardo da Vinci, les inventions d'un Génie", a été réalisée par une équipe pluridisciplinaire composée d'ingénieurs, historiens, graphistes et artisans. Elle a d'abord été présentée à Bruges en 2017 avant de partir pour Istanbul, Antalya et Lyon, où elle se trouve actuellement. De février à mai 2019, elle sera à découvrir au musée de la vie wallonne à Liège puis à Barcelone, Moscou, Kiev et Dubaï.

Plus de 120 maquettes la composent. Celles-ci, créées à Liège, s'accompagnent de documents, codex et reproductions qui permettent aux visiteurs de découvrir plus de 250 objets illustrant le travail de Leonardo da Vinci.

"À la fois peintre, sculpteur, philosophe, ingénieur, urbaniste, botaniste ou anatomiste, Leonardo da Vinci a laissé plus de 6.000 pages de notes et de dessins contenant des centaines d'inventions et d'expériences dans des disciplines très variées. L'exposition montre qu'il a été un formidable passeur de techniques et de savoirs anciens", soulignent les organisateurs. "Nous découvrons comment sa curiosité insatiable le conduit à élaborer des connaissances scientifiques et techniques jusqu'ici ignorées par la culture européenne. À travers ses propres observations et expérimentations rigoureuses, nous découvrons également la manière dont il les a explorées, transformées, augmentées et concentrées, formant un savoir qui constituera le fondement d'une nouvelle ère scientifique."

L'exposition s'articule autour de plusieurs thématiques que sont la guerre, les systèmes stratégiques, l'armement, les engins militaires, la mécanique, les engrenages, les systèmes de levage et de construction, les machines utilitaires liées à l'eau et à l'air, les machines-outils pour objets usuels et celles liées à la mesure. Elle se veut accessible à un public plus jeune.

À l'occasion de la présentation de cette exposition à Liège, le musée de la vie wallonne y intégrera son exceptionnelle collection Elskamp composée d'astrolabes, d'instruments de mesure et scientifiques datant du 14e au 19e siècles. "Cette collection fait partie des plus exceptionnelles au monde", insiste l'équipe du musée liégeois.