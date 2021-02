Des lignes de la main stylisées, sur la façade du Delta à Namur, pour rendre hommage aux travailleurs de première ligne

Stéphanie Rollin et David Brognon - 04/02/2021 Vous passez souvent devant le Delta à Namur, et vous avez remarqué cette sculpture stylisée, épurée en néons sur la façade Sambre du nouveau bâtiment. Il s'agit d'une oeuvre d'art créée par deux artistes et réalisée par un néoniste namurois : Néons Alex. Mais sachez que cette installation monumentale possède une histoire en relation avec les événements que nous vivons, et qu'elle restera le témoin de cette période particulière de l'année 2020-2021. Stéphanie Rollin et David Brognon sont les artistes plasticiens auxquels la Province de Namur a commandé cette oeuvre, et c'est David qui revient sur la genèse de l'histoire...