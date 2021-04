Des installations "trompe-l'œil" sur le parcours de "Mons cachés"

Le projet "Mons Caché", qui a été inauguré jeudi, invite le public à découvrir un parcours mêlant design urbain et réalité augmentée . Les passants peuvent découvrir, via un QR Code , des installations artistiques au cœur de Mons, un monde caché, des personnages montois emblématiques, des scènes inattendues.

" Mons cachés " propose dès le 30 avril de parcourir l’axe gare piétonnier de Mons en découvrant un parcours de trois installations trompe-l’oeil mêlant design urbain et réalité augmentée. Les réalisations ont été imaginées par Nuüd Studio et Hovertone , un binôme de designers franco-belge.

Le projet s’inscrit dans le souci de dynamiser le centre-ville. La ville de Tournai et l’Agence de Développement Territorial IDETA se sont associées avec les villes de Courtrai, Lille et Mons dans le cadre du projet transfrontalier "INTERREG V Design’IN". Leur objectif des partenaires est d’améliorer l’attractivité des centres-villes grâce au design. Tournai, Courtrai, Lille et Mons ont ainsi fait appel à des artisans-designers pour mettre des espaces urbains en valeur par des aménagements pérennes, pour innover et moderniser des commerces afin favoriser leur différenciation et leur croissance.

La ville de Mons s’est associée à la Maison du Design dans le cadre de ce projet transfrontalier pour proposer le projet "Mons caché", dont l’inauguration des installations a eu lieu jeudi sur la place Léopold à Mons.



Belga