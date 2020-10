Des femmes sans-abri se dévoilent en photo au Parlamentarium

Le Samusocial a dévoilé vendredi, veille de la journée internationale pour l’élimination de la pauvreté,"Femmes", une exposition sur des femmes sans-abri réalisée en collaboration avec le Parlement européen. Elle sera visible jusqu’au 28 février au Parlamentarium, le centre des visiteurs du Parlement européen.

"Femmes" rassemble 15 portraits pris par le photographe Gaël Turine et accompagnés de textes racontant leurs histoires, qui ont été romancées par la journaliste Anne-Cécile Huwart. Le format web présente quatre des 15 portraits exposés et une restitution orale de témoignages par une comédienne.

Avec la crise sanitaire, le Samusocial a eu l’opportunité d’ouvrir un centre idéal pour femmes en errance et de s’intéresser à leurs parcours au regard d’une sensibilité artistique.

David Sassoli, président du Parlement européen, a appelé dans son discours les gouvernements et institutions nationales à se concentrer sur la lutte contre la pauvreté, la marginalisation et les inégalités. "Nous affirmons ici et maintenant un principe : les institutions publiques doivent être proches des citoyens, en particulier des plus faibles et des plus démunis. Dans cet esprit, nous avons ouvert le bâtiment Kohl aux femmes sans domicile fixe en coopération avec le Samusocial et avons construit un solide réseau de solidarité. […] Le Covid nous a révélé de nombreuses réalités : il a révélé notre fragilité, l’importance que nous avons les uns pour les autres, l’importance de la santé publique, l’importance d’agir ensemble et de collaborer pour le bien commun".