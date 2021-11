Des entreprises offrent un prix de 10 000 euros à des projets facilitant l’accès à la culture pour tous

Le collectif Akcess de Prométhéa récompense chaque année des initiatives de médiation culturelle favorisant l’accès à la culture pour tous. Ce prix d’une valeur de 10 000 € a pour objectif de mettre en lumière des initiatives exemplaires afin d’inspirer d’autres opérateurs culturels, et par là, accroître l’accès à la culture pour tous.

Le jury remet annuellement le prix Akcess, à un ou deux projets de médiation exemplaires qui ont fait leurs preuves. Ce label garantit que l’initiative de médiation a réellement facilité l’accès à la culture et lui confère une valeur d’exemple. L’objectif du prix est de créer un effet levier pour que les initiatives labélisées soient reconduites ou reproduites ailleurs.



Le prix s’adresse à toute association qui porte un projet culturel. Les pouvoirs publics, les organismes à but lucratif ainsi que les personnes isolées ne peuvent pas concourir.

L’initiative candidate doit déjà avoir eu lieu en Belgique et avoir démontré son efficacité. Pour être éligibles, les projets doivent répondre aux conditions suivantes :



• avoir eu lieu en Belgique avant le 1er janvier 2022 et avoir démontré leur impact

• ouvrir la culture à tout un chacun, c’est-à-dire fournir des clés de compréhension, permettre la rencontre entre le public et une activité culturelle, amener le public vers la culture

• s’inscrire dans une vision à long terme



La date limite des candidatures est le 9 janvier 2022 à minuit. Le règlement et les informations relatives au dossier de candidature sont à consulter sur www.promethea.be