Des balades en pleine nature et des ateliers pour les petits au Grand-Hornu

Les 27 décembre 2020, 17, 31 janvier 2021 et 14 février 2021, les tout-petits pourront assister à un workshop sur la thématique des plantes. À partir de la lecture du livre "Irène la graine" de Benoît Charlat, ils découvriront la vie merveilleuse des petites graines. Ils manipuleront également la terre et les outils de jardinage. Atelier réservé aux enfants de deux ans et demi à cinq ans.