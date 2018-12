Des ateliers créatifs et participatifs accessibles au Sterput

La galerie E²/Sterput met en place une série d’ateliers créatifs artistiques et participatifs tout le long de l’année à partir du 12 janvier prochain. Une belle idée de cadeaux de Noël pour les retardataires.

E²/Sterput est une galerie d’art associative qui met en valeur les artistes alternatifs à travers d’expositions, rencontres et autres évènements. L’asbl souhaite développer une vision différente de l’art, accessible et populaire à travers des manifestations régulières et ouvertes à tous dans un esprit de solidarité. La galerie se fait aussi le chantre de la micro-édition et propose à la vente différents fanzines, livres et affiches.

A partir de janvier, la galerie associative propose une série d’ateliers créatifs durant l’année de façon hebdomadaire, mensuel, bimestriel ou sous forme de stage. Le but est d’attirer un public diversifié, de tout âge et tous horizons, certains ateliers peuvent être suivis à partir de 3 ans, d’autres 7 ans, d’autres encore sont plutôt conseillés aux adultes. Le prix est libre sauf pour le stage de gravure sur bois.