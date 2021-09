Dernier week-end pour le Prix de la Création à La Boverie

"même si tout a été fait, on estime que c’est de la recherche d’essayer d’aller toujours plus loin dans les textures, les couleurs, les thèmes abordés " explique VLE sur la chaîne liégeoise RTC .

Loïc Moons, le plaisir de peindre

"Son point de départ se veut ludique, écrit l'artiste Sophie Legros à propos de Loïc Moons, et l’action de peindre, libératrice : " Les grandes toiles sont des terrains de jeux où je peux m’émanciper, me libérer à travers une action physique. Ces gestes produisent des accidents, que je découvre avec le recul et me mènent à la question de les accepter, de les utiliser ou non. " Sincérité d’action et rencontre amoureuse/festive/explosive avec la couleur " qui vient comme ça ".

