Dernier week-end pour l’exposition "Illusion vous n’allez pas le croire" à Liège

En proposant cette exposition, le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège invite le public à mieux comprendre les mécanismes qui affectent notre jugement et nous font voir le monde selon des perspectives différentes. Les expériences sont expliquées et contextualisées pour amener le visiteur à réfléchir sur son propre point de vue, son rapport aux normes et aux différences d’opinions, de perception et sur les moyens de les partager avec les autres.