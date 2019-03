David Hockney rencontre Van Gogh à Amsterdam

Depuis le 1er mars, le Musée Van Gogh d'Amsterdam met en regard les œuvres de deux artistes à première vue très différents, Vincent Van Gogh et David Hockney, pour examiner les thèmes qu'ils partagent.

"Hockney - Van Gogh: The Joy of Nature" permet de découvrir 120 œuvres au total avec comme point d'orgue l'oeuvre monumentale représentant un paysage du Yorkshire, "The Arrival of Spring in Woldgate, East Yorkshire in 2011".

David Hockney a commencé à peindre des paysages caractéristiques de sa région natale dès la fin des années 1990. En capturant l'ambiance des différentes saisons et des changements de lumière, les œuvres de cette période montrent un lien clair avec l'héritage du peintre hollandais, comme l'explique un représentant du musée, en faisant référence à des tableaux comme "La Moisson" (1888), "Champs d'iris près d'Arles" (1888) et "Le jardin de l'Hôpital Saint Paul" (1889).

Parmi les exemples de similitudes cités par l'institution, on note les lignes verticales stylisées des troncs d'arbres dans cette dernière oeuvre de Van Gogh, en les comparant aux lignes répétitives du tableau "The Arrival of Spring in Woldgate, East Yorkshire" (2011) du peintre anglais.

L'exposition permet aussi de découvrir plus en détails la période Yorkshire de Hockney. Par exemple, des pages d'esquisses de l'Anglais montrent des ressemblances frappantes avec le coup de crayon de Van Gogh. Cette exposition sera aussi l'occasion de découvrir 20 dessins réalisés sur iPad par le peintre, qu'il a débuté pendant sa période Yorkshire.

Cette vaste présentation comprend aussi des vidéos, des aquarelles, des dessins en noir et blanc et des gravures, ainsi qu'un nouveau portrait de l'octogénaire réalisé par le photographe Rineke Dijkstra spécialement pour l'exposition.

"Hockney - Van Gogh: The Joy of Nature" sera visible jusqu'au 26 mai au Musée Van Gogh d'Amsterdam.