Dans la tête des grands peintres

Le Tate de Londres vient de sortir une série de vidéos pour apprendre à peindre à la manière de grands peintres du XXe siècle.

L’institution londonienne aime à innover, faire appel à des artistes pour présenter ses nouvelles expositions, proposer des visites en réalité virtuelle, numériser ses collections et alimenter régulièrement une chaîne YouTube. La dernière idée en date du musée est la mise en place d'une série de vidéos d’apprentissage pour apprendre à peindre comme Andy Warhol, Pablo Picasso, Vassily Kandinski, Joseph Turner ou encore mouler un objet comme l’artiste Rachel Whiteread.

En 5 minutes, les hôtes des vidéos expliquent les caractéristiques du travail de chaque artiste et dressent une liste d’outils et matériaux nécessaires à la reproduction d’une oeuvre. Le but est de se familiariser avec la manière qu’un peintre a de délier les lignes, d’approfondir la couleur, il faut entrer dans son univers et se mettre à sa place pour pouvoir prétendre à imiter sa singularité. Si le Tate présente sa série comme accessible, il est à noter qu’il faudra quand même un sacré équipement pour pouvoir suivre les étapes et que la reproduction demande déjà pas mal de technique et de savoir-faire. Il y a donc des pré-requis, il n’est pas si facile de peindre comme Picasso ou Warhol et heureusement. La série du Tate est cependant très intéressante pour comprendre l’essence des artistes en question et pourquoi pas plus tard mettre en pratique ses savoirs pour créer ses propres oeuvres.

Découvrir la série “How to…” du Tate London (vidéos en anglais).