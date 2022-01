D’importantes expositions et rétrospectives sont déjà prévues pour l’année 2022

Le début de l’année est le moment idéal pour mettre à jour son agenda culturel. Si la pandémie continue de jeter une ombre sur le monde de la culture, les musées ont annoncé de nombreuses expositions et rétrospectives durant les douze prochains mois. En voici quatre à découvrir aux quatre coins du monde.

"City of Cinema : Paris 1850-1907"

On surnomme souvent Paris la Ville Lumière mais, pour le musée d’Art du comté de Los Angeles (LACMA), elle est surtout la Cité du Cinéma. Il consacrera une exposition entière à l’influence qu’a eue la capitale française sur le 7ème art durant le 19ème siècle. Les visiteurs de "City of Cinema : Paris 1850-1907" pourront découvrir des peintures, sculptures, affiches et photographies qui expliquent comment le cinéma est devenu un média de masse à cette époque. "City of Cinema : Paris 1850-1907" se tiendra du 20 février au 10 juillet au musée d’Art du comté de Los Angeles.

"Donatello, The Renaissance"

Si Donatello est l’un des sculpteurs les plus célèbres de la Renaissance, peu d’expositions lui ont été consacrées durant les 40 dernières années. Le Palazzo Strozzi et le musée national du Bargello entendent corriger cet affront avec "Donatello, The Renaissance". Cette exposition unique en son genre mettra en relation des pièces du sculpteur avec des œuvres de maîtres italiens comme Brunelleschi, Andrea Mantegna, Giovanni Bellini, Raphael et Michel-Ange. "Donatello, The Renaissance" se tiendra du 19 mars au 31 juillet au Palazzo Strozzi et au musée national du Bargello à Florence.

"Gaudí"

Le musée d’Orsay consacrera au printemps une exposition de grande envergure à Antoni Gaudí. Une première en France depuis 50 ans. Cette rétrospective, sobrement intitulée "Gaudí", montrera les créations spectaculaires de cet artiste singulier, présentant notamment des ensembles de mobilier jamais exposés dans l’Hexagone. Elle mènera les visiteurs au gré de ses créations de palais, d’hôtels urbains, de parcs, d’églises avec le projet hors du commun de la Sagrada Familia à Barcelone.

2 images Le Parc Güell est l’une des réalisations de l’architecte catalan Antoni Gaudí à Barcelone qui figure sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Il fut édifié entre 1900 et 1914. © Getty Images

"Gaudí" sera présentée du 12 avril au 17 juillet au musée d’Orsay à Paris.

"Cézanne"