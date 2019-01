Coup d'envoi de la Brafa 2019, entre Gilbert & George et une "rapière" de Rubens

La Brafa (Brussels Art Fair) édition 2019 a ouvert ses portes aux amateurs de belles choses ce samedi à Tour et Taxis à Bruxelles.

Jusqu'au 3 février inclus, plus de 130 exposants, galeries d'art et marchands seront présents avec une sélection d'œuvres, dont 15 nouveaux exposants issus de plusieurs continents. L'an dernier, plus de 65.000 visiteurs s'étaient pressés dans les allées de la foire d'art et antiquités, qui a connu ces dernières années des records d'affluence.

Le duo d'artistes plasticiens britanniques Gilbert & George est l'invité d'honneur de l’événement, qui en est à sa 64e édition.