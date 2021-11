Cosmos – Les galaxies du design – au CID Grand Hornu

Avec son exposition Cosmos, qui se tient au Grand-Hornu du 24 octobre au 27 février 2022, le Centre d’Innovation et de Design plonge ses visiteurs dans un univers tant fascinant que mystérieux.

Un brin de poésie, des prouesses techniques, des concepts innovants, voilà la recette du travail des designers présents au sein de l’exposition Cosmos. À leur manière, ils ont interrogé l’architecture de l’Univers et les lois cachées de la physique qui le régissent afin de produire des objets, des créations et des projets. Utopie et réalisme se confondent tout en y intégrant la beauté fascinante et les mystères du cosmos.

Trous noirs, nébuleuses, exoplanètes, big bang, des sujets qui ont inspiré les artistes à travers les siècles, des peintres aux cinéastes. Dans un Univers où nous ne sommes que d’infimes poussières, Cosmos révèle que le design est omniprésent. Formes et phénomènes physiques se succèdent et se bousculent dans l’esprit des créateurs. Des luminaires aux vases, en passant par le parfum de poussière de la Lune, les designers se sont approprié et ont exploré les phénomènes de l’Univers afin de dévoiler leur sublimité.

Conçu en quatre parties, le parcours de Cosmos vous emmènera d’abord dans Micro/Macro, du minuscule à l’infini, de la plus petite particule à l’immensité des galaxies. Vous explorerez ensuite le Système solaire avant d’analyser la composition des planètes et des objets célestes. Enfin, vous vous envolerez pour les Galaxies lointaines. Conçue par les architectes libanais Ghaith et Jad, la scénographie illustre le concept de relativité générale d’Einstein, la courbure de l’espace-temps par les masses et l’énergie qu’il contient.

Qu’y a-t-il de plus fascinant, de plus mystérieux, de plus angoissant, de plus inspirant que l’Univers ? Avec Cosmos, le CID vous invite à découvrir des objets alliant mystère et beauté, sans avoir besoin de vous envoler… si ce n’est par l’esprit !