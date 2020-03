Coronavirus - Le Jardin botanique de Meise ferme sagement ses grilles

Comme tous les endroits culturels, le Jardin botanique de Meise fermera ses espaces intérieurs jusqu'au 3 avril en raison de l'épidémie de coronavirus, notamment le restaurant de l'Orangerie, le Château et l'exposition "Sansevieria, Fibre Art", le Palais des Plantes et le Labo du Bous. La Boutique ne sera ouverte qu'en semaine.

A priori toutes ces mesures ne concernent pas les espaces ouverts, et ce week-end, le Jardin a été ouvert gratuitement au public qui espérait pouvoir fréquenter cet espace public en toute liberté. Mais en raison de l'évolution de la crise du coronavirus Covid-19 et en consultation avec le bourgmestre et la plate-forme de planification d'urgence, la direction du Jardin botanique a décidé de fermer ses grilles jusqu'au 3 avril.

plus d'infos sur le site officiel du Jardin Botanique

Le communiqué signale également qu'en raison des travaux, les environs du château sont encore difficiles d'accès et que le train ne circulera pas à cause de ces travaux jusqu'en juin 2020.