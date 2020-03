Coronavirus : Bozar@home propose une programmation sur-mesure en ligne

Bien que fermé en raison de la pandémie de coronavirus, Bozar propose via ses réseaux sociaux une "programmation sur-mesure qui témoigne de sa diversité artistique et culturelle", annonce l'institution mercredi dans un communiqué.

"Ces rendez-vous permettront de savourer de la musique, du théâtre, des expos, des performances, du cinéma, des conférences et toutes sortes d'autres inspirations qui font la richesse de BOZAR", souligne le communiqué.

Cette offre en ligne sera lancée ce mercredi à 20h avec un concert live donné par le joueur de mandoline Avi Avital sur leur page Facebook et sur Youtube.

D'autres musiciens lui emboîteront le pas et livreront dans les prochains jours des prestations depuis leur domicile, comme Igor Gehenot (piano), Seckou Keita (kora), Romina Lishka (viole de gambe) & Marnix De Cat (contretenor), Bram De Looze (piano) ou encore Reinoud Van Mechelen (tenor) & Anna Besson (traverso).

Plus d'infos sur l'offre musicale en ligne sur le site de Musiq3

Une visite virtuelle de l'exposition Keith Haring est également prévue en compagnie de ses commissaires Darren Pih et Tamar Hemmes. Des fiches d'activités autour de cette exposition dédiée à l'artiste américain seront par ailleurs proposées pour occuper les enfants et leurs parents. Les photos des créations pourront être partagées sur les réseaux sociaux avec #bozar et #museumathome. Elles seront ensuite publiées sur le site web de BOZAR.

BOZAR se montre aussi solidaire des artistes et encourage les détenteurs d'un ticket d'une activité annulée à ne pas se faire rembourser

précise l'institution culturelle. "Plusieurs options sont possibles: faire un don pour soutenir les artistes touchés par cette crise, obtenir un bon d'achat... Toutes les modalités sont disponibles sur bozar.be."

En ce qui concerne les archives des expositions précédentes, le site de Bozar mettra également en avant les performances des artistes Miet Warlop, Pieter Van den Bosch, Nick Steur, Andros Zins-Browne ou encore Marvin Gaye Chetwynd qui avaient eu lieu dans le cadre de l'exposition autour de l'artiste français Yves Klein en 2017.

D'autres événements s'ajouteront à la programmation dans les jours à venir, comme des films ou des documentaires en lien avec Bozar CINEMA.