Contestation au Millenium Iconoclast Museum of Art

Le Millenium Iconoclast Museum of Art, Quai du Hainaut 41 à Molenbeek-Saint-Jean, est un musée d’art urbain et de la culture 2.0. Sa nouvelle exposition, Get up, Stand up, jette un regard dans le rétroviseur à l’occasion de l’anniversaire de mai 68 et lance un pont entre les mouvements de la contestation d’hier et les possibilités de rébellion que les réseaux sociaux offrent en 2018.

Le MIMA établit donc une comparaison entre les images placardées dans les rues, il y a 50 ans et les messages diffusés aujourd’hui par les réseaux sociaux. Aux cimaises, les affiches proposent un tour du monde de la contestation et des soulèvements populaires, entre 1968 et 1973, six années marquées par les mouvements étudiants et ouvriers de Mai 68, les manifestations contre la guerre du Vietnam, aux Etats-Unis et les luttes menées dans le monde entier pour une société de liberté, d’égalité, de dignité et du justice. Affiches et cinétracts propagent des idées de désobéissance civile, car elles émanent de la société civile qui s’empare du contre-pouvoir pour diffuser des images et des slogans coup-de-poing.

Michaël Lellouche, journaliste cinéma et jazz, est un fin connaisseur des mouvements contestataires. Il a puisé dans sa collection d’affiches pour réaliser cette impressionnante exposition.