Concours : Visitez l'exposition de Benoît Platéus au Wiels

L’exposition de Benoît Platéus (né en 1972, Liège ; vit et travaille à Bruxelles) retrace pour la première fois le travail de l’artiste depuis ses premières photographies jusqu’à ses tableaux les plus récents. A travers un parcours non linéaire, qui inclut certaines œuvres inédites, elle révèle les préoccupations qui traversent l’oeuvre de l’artiste malgré sa grande multiplicité technique.

Issu de la génération qui a assisté à la révolution digitale et l’explosion de l’image, Platéus embrasse pleinement les possibilités créatives des technologies analogues et digitales pour s’attaquer à l'original, qu’il déforme, sature, défigure, éblouit, agrandit, efface ou renverse. Les images ainsi montrées à voir par l'artiste sont toujours transitives. Reproduites à l’infini, mais jamais à l’identique, elles font valoir la force poétique de l’accident, de l’imperfection, de la trace. Cette pratique artistique singulière, qui recourt autant à la lourde artillerie cinématographique qu’aux simples dessins automatiques, semble sonder un certain au-delà. Des espaces interstitiels de la ville aux méandres de la psyché, Benoît Platéus part en quête de nouvelles formes de représentation qui témoignent d’une autre réalité, encore fragmentée et toujours en devenir.

Benoît Platéus - One Inch Off - à voir au Wiels jusqu'au 28 avril