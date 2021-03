Concours : Rétrospective Roger Raveel à Bozar

L'exposition "Roger Raveel: une rétrospective" à l'occasion du centenaire de la naissance d'un des plus importants peintres belges de l'après-guerre se tiendra à Bozar jusqu'au 21 juillet.

L'exposition, qui présente plus de 150 pièces, est divisée par thèmes et jette un regard global sur l'originalité de Ravel à travers dix sujets spécifiques mis en évidence: "Autoportraits", "Étude sans personnage", "Intérieur et extérieur", "Rayures", "Modernité sur terre", "Plus près de la nature", "Le carré", "Le chariot", "Combinaisons" et "Déclarations monumentales".

Le parcours thématique emmène le visiteur à la découverte du réalisme de Raveel dans les différentes phases tout au long de son œuvre. Les autoportraits avec ou sans expression, le paysage rempli de poteaux et de murs en béton, les tableaux de nature spirituelle ou l'ajout d'objets et de miroirs dans sa peinture montrent la polyvalence du peintre. Tout en conservant une vision simple de la campagne au quotidien.

