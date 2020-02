Concours : partez à la découverte de l’Antarctique avec l’exposition Antarctica

Créée par le réalisateur oscarisé Luc Jacquet, l’exposition immersive "Antarctica", qui se tient jusqu’au 30 août au Museum des Sciences naturelles, vous emmène en Antarctique. Grâce aux projections sur de grands écrans, et notamment une vidéo à 360°, partez à la découverte des merveilles que recèle ce continent gelé dont l’accès est exclusivement réservé aux scientifiques. Voyagez jusqu’en Terre Adélie, aux abords de la base française Dumont d’Urville. Explorez les profondeurs glacées de l’Océan austral, grouillant d’une vie riche et tumultueuse. Installez-vous à côté d’une colonie de manchots empereurs et observez-les s’ébattre.

À travers des images à couper le souffle, l’exposition souligne le contraste entre le désert de glace inhospitalier de la surface et un monde sous-marin qui abrite plus de 9000 espèces en tous genres. Elle met en évidence la beauté de l’Antarctique, mais rappelle aussi la fragilité de cet écosystème.

L’exposition Antarctica, co-conçue par le Musée des Confluences & Wild-Touch, est accessible au Museum des Sciences naturelles, jusqu’au 30 août 2020. Elle est ouverte aux familles. Un feuillet gratuit d’observations et de quiz est proposé à l’entrée.