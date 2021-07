Concours : Gustav Klimt, The Immersive Experience

L’exposition Gustav Klimt, The Immersive Experience se tiendra jusqu'au 5 septembre à la galerie Horta à Bruxelles. Le public pourra découvrir les œuvres du maître symboliste autrichien en trois dimensions, mais aussi à l’aide de la technologie de la réalité virtuelle.

► Vers le site de l'exposition

Gustav Klimt, The Immersive Experience est une exposition d’art digital unique en son genre. Les principaux chefs d’oeuvre de Gustav Klimt ainsi que les étapes clé de sa carrière s’animent littéralement pour vous faire vivre une expérience immersive à 360°. Préparez vous à une visite inoubliable et sublimée par les effets spéciaux!

Un spectacle son et lumière époustouflant, une musique originale composée pour l’occasion…

La galerie immersive de l’Expo Klimt vous plonge au coeur de l’oeuvre de l’artiste. Plus de 200 peintures et esquisses de Gustav Klimt y sont projetées de manière animée, créative et surprenante tout autour de vous. Vos sens seront à coup sur mis en éveil par ces coups de pinceaux virtuels.